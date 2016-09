Martínez atribueix els problemes a Naturlandia a la gestió del comú Gil

El dissenyador de l’ecoparc afirma que s’han fet inversions no previstes i que “hi ha un desastre en l’àmbit organitzatiu”SL’economista

L’economista Gerard Martínez va dissenyar el projecte de Naturlandia que es va presentar el 2006 i va portar una part de la implementació del projecte. Una aposta “que conec molt bé”, afirma, i que defensa que pot ser rendible si es gestiona d’una altra manera perquè té molt clar el que ha fallat perquè estigui generant un dèficit constant. “El govern Gil-Torrentallé va aplicar inversions que no estaven finançades, s’han realitzat activitats i coses que no estaven previstes i després la manera com es fa la gestió, quant a la plantilla, no sé el desastre que es veu en l’àmbit