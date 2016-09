Activitats infantils i música per celebrar la festa major

El cònsol major va lamentar que el temps no acompanyés gaire

Com cada 16 de setembre, Ordino va celebrar ahir la seva festa major en honor a Sant Corneli i Sant Cebrià, un dia popular per a la par­ròquia, tot i que cada vegada se celebra amb menys participació. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, va explicar que la festa del Roser atreu més públic perquè és a l’estiu i, en canvi, ara depèn del dia de la setmana en què caigui, se suma més o menys gent a la celebració. Un altre factor que contribueix a l’afluència és el temps, que en aquest cas Mortés va lamentar que no els