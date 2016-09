Ld'A convoca una reunió de poble a la capital

La trobada és prevista el 22 de setembre amb la presència de Jordi Gallardo, Víctor Pintos i Jordi Cerqueda

Actualitzada 15/09/2016 a les 18:26

Liberals d'Andorra ha convocat una reunió de poble a Andorra la Vella el dijous 22 de setembre. A la trobada hi assistirà el conseller general i president de Liberals d’Andorra, Jordi Gallardo, el conseller comunal, Víctor Pintos, i el president del comitè parroquial d’Andorra la Vella, Jordi Cerqueda.



La formació ha plantejat una trobada "el màxim de participativa possible". "Volem que els ciutadans ens preguntin, ens facin saber quina parròquia volen, creiem que és necessari que ho puguin fer en persona, de tu a tu” explica Jordi Cerqueda, president del comitè parroquial d’Andorra la Vella. Per la seva banda, Víctor Pintos assegura “que és important per nosaltres donar una imatge de proximitat, que els ciutadans vegin que estem al seu servei, que els escoltem”, mentre que Jordi Gallardo afirma “que les reunions de poble són un espai idoni per copsar el que realment preocupa la gent i que alhora sàpiguen i els puguem explicar la feina que fem al Comú i al Consell General”.



La reunió de poble de Liberals d’Andorra es durà a terme a la sala Àgora d’Andorra la Vella, situada a la plaça Lídia Armengol (al costat del Servei de Circulació), a partir de les 20.30 hores.