L'Oficina de Turisme de la capital incrementa un 40% el nombre d'usuaris a l'estiu

La presència del Tour de França i del Cirque du Soleil ha contribuit al creixement

Actualitzada 15/09/2016 a les 11:23

L'Oficina de Turisme d'Andorra la Vella ha incrementat gairebé en un 40% el nombre de d'usuaris aquest estiu. Entre juny, juliol i agost han fet ús de l'espai 78.122 visitants, mentre que els mateixos tres mesos del 2015 es va registrar una entrada de 56.364 turistes. La mitjana diària de freqüentació se situa entre les 1.000 i les 1.200 persones.



El mes de juliol ha estat el que ha registrat un increment d’usuaris més destacable en relació a l’any anterior. Aleshores l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella va atendre 19.257 turistes, davant dels 28.053 del juliol d’enguany. Això suposa un augment del 46%. Hi han contribuït les etapes andorranes del Tour de França i que l’oficina ha estat un dels principals punts de venda d’entrades per assistir a alguna de les funcions de Scalada Vision del Cirque du Soleil.



L’agost, però, ha estat el mes estival amb més freqüentació: 36.756 turistes, un 36% més que el mateix mes del 2015, que va registrar 26.958 visitants. L’increment al juny també ha estat destacable. Van passar per l’Oficina de Turisme 13.313 persones, davant de les 10.149 del juny anterior, el que suposa un 31% més que l’any passat.



El comú d’Andorra la Vella i d’Andorra Turisme, les dues entitats que gestionen conjuntament l'oficina de la capital, situada a la plaça de la Rotonda, han expressat satisfacció per les xifres assolides aquest estiu.