Contactes amb Ponts i Foix per posar punts de càrrega de vehicles elèctrics

Astrié afirma que es facilitaran els trajectes cap a Tolosa i Barcelona

Els trajectes de llarg recorregut dels residents que utilitzen el vehicle elèctric es faran més fàcils a partir de l’any vinent. Segons va explicar ahir el conseller de Medi Ambient de la capital, David Astrié, s’han començat a fer contactes amb dues de les ciutats amb què estan agermanats per conèixer l’estratègia que segueixen per promoure la mobilitat sostenible. En aquest sentit, va indicar, les converses amb Foix i Ponts han estat positives i és que des de les dues localitats se’ls ha informat que en el pressupost del 2017 tenen previst destinar-hi una partida per instal·lar punts de càrrega