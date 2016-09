Comencen les obres per ubicar la Casa Pairal a la Plaça del Poble

El comú de la capital preveu que les noves instal·lacions estiguin preparades abans que acabi l'any

El local on anirà ubicada la Casa Pairal, en procés d'obres El local on anirà ubicada la nova Casa Pairal, en procés d'obres. Comú Andorra la Vella

Actualitzada 12/09/2016 a les 17:08

L’actual Casa Pairal es troba al soterrani de les dependències comunals de la plaça Lídia Armengol, un espai poc ventilat i que no permet aprofitar la llum natural. Per aquest motiu, la majoria comunal ha decidit habilitar la primera planta del restaurant situat a la Plaça del Poble per tal que la gent gran pugui reunir-se en unes instal·lacions noves i més adaptades a les seves necessitats. No obstant això, algunes de les activitats es continuaran fent a les dependències de Lídia Armengol, per les seves grans dimensions, com són les classes de ioga o el cant coral.



Les obres de condicionament de la nova Casa Pairal comencen després de l’estiu per respectar el període de temporada alta del negoci de restauració que fins ara acull l’espai i tenen un pressupost d’uns 100.000 euros. El trasllat de l’equipament, que va ser una de les promeses electorals a demanda del propi col·lectiu de la gent gran, té com a objectiu que els padrins de la parròquia gaudeixin d’unes instal·lacions més lluminoses, amb més bona accessibilitat i situades en un espai més obert, amb vistes sobre la plaça del Poble i bona part del centre urbà.