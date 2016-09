L’home va accedir amb un vehicle tot terreny per la pista forestal, un espai on l’ordinació comunal impedeix explícitament l’accés rodat

El comú d’Ordino obrirà un expedient sancionador a un conductor que dimecres passat va accedir amb el seu vehicle 4x4 fins a la cresta de Creussans (més enllà del final del telecadira) circulant per una zona on l’ordinació comunal prohibeix explícitament l’accés rodat. Dels fets se n’ha tingut constància per la denúncia que va fer a través de la pàgina personal de Facebook un treballador d’una empresa que ofereix activitats a les pistes d’Ordino-Arcalís. “El vam veure passar a tota velocitat i la normativa de camins diu que per allà no es pot circular, i menys en els camins de