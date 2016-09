El sindicat desmenteix Marsol i assegura que a l’equipament hi ha més de quatre empleats que demanaran ser reubicats amb les mateixes condicions

L’anunci, dimarts passat, de la privatització aquest any mateix del Centre de Congressos de la capital ja ha començat a aixecar temors entre els treballadors de l’espai. Asseguren que desconeixien que la intenció de l’equip de govern era externalitzar-ne la gestió i avisen que pugnaran perquè se’ls garanteixi un lloc de treball similar i amb les mateixes condicions laborals. És per això que el Sindicat del personal del comú (Sitca) ja ha demanat reunir-se amb la cònsol major, Conxita Marsol, per fer-li arribar les seves preocupacions. Segons va explicar ahir el portaveu del sindicat, Jesús Núñez, la notícia –coneguda a