Abans de Meritxell

La tradició marca que cada primer dissabte del mes de setembre els encampadans es reuneixen a l’oratori de la Mare de Déu de les Bons per honorar la Verge. Una tradició que marca l’inici de les celebracions de la Diada de Meritxell, el 8 de setembre.

L’oratori de les Bons es va convertir ahir com marca la tradició en l’avantsala de la festivitat de Meritxell amb la celebració de l’aplec de la Mare de Déu de l’Oratori, que com assenyala el calendari es realitza el primer dissabte de setembre. I es fa amb la vista posada en el santuari de Meritxell, que el 8 de setembre, dijous, acollirà la festivitat de la patrona d’Andorra. Una trentena de persones van pujar ahir pel camí de les Bons per honorar la Mare de Déu a l’oratori construït just a la part de la muntanya en què es divisa