S’admet “sorpresa” per la decisió i s’apunta que s’hauria pogut obrir una via de diàleg abans de sortir del partit

El fet que Manel Torrentallé hagi deixat de ser militant d’Unió Laurediana, partit del qual va ser fundador, no ha obert cap esquerda en el si de la formació. Així ho van assegurar fonts del partit consultades per aquest rotatiu que van garantir que “en l’àmbit intern no hi ha desunió”. Es reconeix que, “com a qualsevol partit, hi pot haver gent que critica més i altres que critiquen menys”, però les mateixes fonts van garantir que la “trencadissa no hi és”.

L’excònsol menor de la parròquia va presentar una carta, el passat 12 d’agost, a la direcció del partit anunciant-los

#1 Posar els fonaments.

(29/08/16 08:29)