Andorra, 'The Movie'

Actualitzada 08/02/2017 a les 21:10

Reconec que l’espot per a la campanya acordada amb Disney està molt ben fet i que les imatges que hi surten són molt boniques, i tot el que tu vulguis, però el que no veig per enlloc és que sigui gens definidor del país ni del que es trobaran els turistes que hi vulguin passar part del seu temps d’oci. De fet, si no fos perquè la veu en off afirma que correspon a “Andorra, un destí de pel·lícula”, es podria fer servir per a la promoció de qualsevol altra contrada muntanyosa del món on nevi a l’hivern. I on deixin els marrecs campar sols pel bosc, que, tot i ser ficció, no deixa de ser un detall curiós per atreure el públic familiar, com diu que pretén la campanya. Ja em faig el càrrec que hi ha un segment del negoci publicitari que fa temps que no intenta reflectir realitats sinó més aviat suscitar emocions, però tractant-se d’una campanya institucional potser cabria esperar un missatge més fidel a la identitat diversa del país, si és que mai es vol arribar a canviar la imatge empobridora d’Andorra com a lloc de botigues i neu i prou. Això, és clar, sense entrar en aspectes menys agraïts de la projecció exterior de l’actualitat andorrana; i sense deixar de reconèixer la importància del turisme i del comerç en l’economia del país, si més no a l’espera que es faci realitat l’arribada de capital forà que diuen que ha d’impulsar altres sectors econòmics. D’altra banda, hi ha una cosa que em té molt intrigat: l’esment a “animals fantàstics” que es fa a l’espot, vol ser una referència velada a Naturlandia? Si és així, no es pot negar que li han posat imaginació; tot i que podria acabar sent contraproduent, si algú s’ho pren al peu de la lletra.