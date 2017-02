Qui ha de fer la reforma sanitària?

Actualitzada 06/02/2017 a les 07:06

També hi van assistir el cap de Govern i altres ministres, responsables del SAAS, CAAS i tècnics ministerials per presentar les grans línies i el gruix de la reforma sanitària. Fins aquí puc estar-hi d’acord. El que ja no em sembla bé és que es faci una presentació sobre la reforma sense comptar amb la resta de grups i es faci públic, mostrant que tot ja està decidit. Això em fa pensar que el pacte d’Estat sobre la sostenibilitat del nostre sistema sanitari era una simple fal·làcia i que mai hi ha hagut voluntat. Si no, o bé s’hauria fet una reunió privada sense publicar-ho o bé s’hauria convidat la resta de membres de la comissió de sanitat. Potser volen fer la reforma sols? Si és així, no cal implicar la resta i fer veure que sí però no. No cal donar la imatge que som la resta de l’oposició els que no volem assumir la responsabilitat d’arribar als consensos en les mesures per fer els canvis adequats i duradors que són necessaris. Defensem assolir un sistema sanitari que sigui sostenible, però sense disminuir-ne la qualitat, i ja de passada sense retallar. Tampoc em sembla bé que es demanés als membres del Govern i al grup parlamentari que “siguin forts per aguantar les pressions que hi haurà per aturar-la”. Em sembla de molt mal gust aquest comentari. Si es fa a porta tancada i no surt d’aquí, doncs bé. Però qui el va fer, sembla que ens vulgui tractar, i ara parlo per mi mateixa, com si no ens importés en absolut res del relacionat amb la sanitat, ni el seu model, ni la sostenibilitat del sistema, ni millorar el finançament, ni l’accessibilitat, ni el desenvolupament de les competències dels diferents professionals, ni el fet que la despesa augmenti any rere any de forma incontrolable. Doncs no és així, som molts els que ens interessa una sanitat de qualitat, accessible, eficient, eficaç i sostenible econòmicament. I sí, existeixen formes de fer-ho sense retallar, però potser és la part que s’ha de treballar més, en la qual cal assolir màxims consensos, i en la qual cal un projecte clar i consensuat. A molts països s’ha aconseguit corregir el model amb mesures no orientades a retallar, i sempre he defensat que nosaltres també podríem. Però veig que debatre sobre sanitat entre tots per arribar a un consens sembla que aquí és ciència-ficció.