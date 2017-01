Trump i l'efecte Dunning-Kruger

L’insospitat vessant científic de les últimes presidencials americanes

L’elecció del Donald Trump per dirigir la potent Amèrica té uns efectes força sorprenents que, per cert, ningú havia anticipat. Entre altres, en l’àmbit científic, a més evidentment del polític o del diplomàtic. Així, l’arribada de l’empresari de Nova York a la Casa Blanca ha portat diversos mitjans a treure de les seves hemeroteques un estudi científic dut a terme l’any 1999 a la reputada Universitat Cornell. Inspirat per uns fets reals i divertits, l’atracament d’un banc per un delinqüent poc intel·ligent que s’havia cobert la cara de suc de llimona, ingredient principal de la tinta invisible, pensant que així les càmeres de vigilància no el podrien gravar, els psicòlegs Dunning i Kruger van idear una experiència destinada a determinar la facultat que pot tenir cada un de valo- rar les seves limitacions intel·lectuals i doncs a tenir consciència de les seves habilitats. A tal efecte, van sol·licitar un grup de persones a les quals se’ls va proposar respondre diversos exercicis en diferents àmbits: el sentit de l’humor, el raonament lògic i la gramàtica. Després de contestar, cadascun havia d’autoavaluar la seva prestació. El resultat obtingut ha estat unívoc, en el sentit que els incompetents sobreestimaven la seva capacitat de complir amb la tasca encarregada, mentre que els més dotats presentaven certa tendència a infravalorar-se. L’experiència es va complementar demanant als participants de valorar els exercicis que havien dut a terme els altres. El resultat també va ser unívoc. Els millors es van adonar que eren millors del que pensaven, mentre que els incompetents no van ser capaços de reconèixer la vàlua dels altres. Així, segons aquests professors, es ca-racteritza objectivament la confiança que poden tenir en ells mateixos els menys dotats, qualitat o defecte (?) que no els permet adonar-se de les seves limitacions reals.



Dit això, ens podem inter­rogar sobre la relació entre aquest estudi de l’any 1999, la seva publicació en el moment actual i l’arribada al poder del Donald Trump. Certament, alguns hauran endevinat la resposta i els altres es poden inquietar en quin dels dos sub-grups els haurien classificat els professors Dunning i Kruger.