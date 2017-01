Actualitzada 17/01/2017 a les 20:43

Encara és aviat per fer una valoració definitiva, haurem d’esperar les liquidacions de l’IGI d’aquest mes de gener (corresponents al darrer mes, trimestre o semestre, segons la facturació de cada empresa) per tenir unes dades més concretes de l’any 2016, però no es pot obviar que al tancament del tercer trimestre la davallada en la recaptació de l’IGI resulta molt notable: 87,4 milions davant els 95,2 de l’any anterior. Ja no són excusa els crèdits fiscals acumulats (per mercaderies existents a la data d’entrada en vigor de l’IGI), ja que aquests tenien un termini de deducció fins al 31/12/2014. Tampoc és excusa l’impost reduït al 2,5% (ja es trobava en vigor amb anterioritat). Tan sols queda l’excusa dels impostos suportats a deduir. Si, tal com ens asseguren, les importacions han augmentat, alguna cosa no em quadra del tot. Que el comerç no acaba d’aixecar el vol ja ho sabem tots, però d’aquí a entendre que es compra més que abans però es recapta menys d’IGI hi va un camí ben llarg. No crec que gaires comerciants hagin augmentat els seus estocs en espera que les vendes s’incrementessin i s’hagin hagut de quedar les existències als magatzems, en no tenir la deguda sortida, fet que efectivament faria augmentar les deduccions. Sense tenir dades més concretes em resulta difícil de fer una valoració adequada, però si han augmentat les importacions i ha disminuït la recaptació de l’IGI l’única explicació que em ve al cap és l’augment dels impostos suportats davant els repercutits. Serà que les empreses estan invertint en immobilitzat o mercaderies en lloc d’augmentar la tresoreria, la liquiditat o el disponible? O serà alguna altra cosa.