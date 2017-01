Carbó per al Punt de Trobada

Cal prendre partit decididament per la gestió integral de la mobilitat

Actualitzada 16/01/2017 a les 06:50

El Govern ha desestimat la demanda de construcció d’una rotonda d’accés al conegut centre comercial Punt de Trobada, que ha quedat arraconat en anul·lar-se el carril central per a girs a l’esquerra. La deixalleria comunal també ha quedat afectada per la posada en marxa dels quatre car­rils ininterromputs, dos en cada sentit. Baixen les vendes i el reciclatge. Dita demanda, amb unes 12.000 signatures de treballadors i clients del centre comercial, era una carta als Reis d’Orient. Entregada personalment al cap de Govern i al ministre del MOT el 12 de desembre, la van desestimar el 9 de gener. Una decisió rapidíssima per portar uns 12.000 sacs de carbó. Em crida especialment l’atenció un dels motius que el Govern al·lega per dir que la rotonda no és viable: que no vol donar peu a reclamacions per suposades diferències de tracte entre diferents negocis privats. Com si no existissin aquestes diferències de cap a cap del mapa viari! Així les coses, es pot començar per reclamar, a qui correspongui, que s’anul·li el gir a l’esquerra per entrar al pàrquing SABA d’Illa Carlemany, al carrer de la Valira d’Escaldes. També és un lloc amb molta intensitat de trànsit on els usuaris tenen la rotonda de l’Ou, molt més propera que les de Sant Julià, per girar i poder entrar. Seria una reclamació coherent amb l’argument del Govern d’evitar que hi hagi diferències entre negocis. Sembla, doncs, que obligar els vehicles a circular més, contaminant més, no és important. Tampoc ho és que els treballadors no disposin de transport públic, o que qui només pot anar a comprar el cap de setmana estigui obligat a fer una hora de cua per tornar a casa. Les persones no importen, només compten els vehicles, quan ja no hi caben més. Que vagin de pressa, trobin pàrquing, cremin molt petroli i omplin molts dipòsits. En definitiva, invertim més en una tecnologia obsoleta que a equipar-nos dels sistemes de mobilitat del futur. Prou de seguir fil per randa el pla sectorial de carreteres generals, desfasat. Cal reduir la contaminació atmosfèrica i l’ús del vehicle privat. Per fer-ho s’ha d’apostar decididament per la gestió integral del transport i la mobilitat. Mentrestant, el Punt de Trobada, símbol del turisme comercial per excel·lència, ha quedat encallat, com una balena, a la riba del Gran Valira.