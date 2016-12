UL a Naturlandia

Actualitzada 27/12/2016 a les 20:45

Penso que el vet de l’actual majoria al comú de Sant Julià de Lòria (Laurèdia en Comú) en deixar la minoria (UL) fora del consell d’administració de Naturlandia és un greu “error”. Dic error entre cometes, ja que dins d’aquest consell d’administració UL hi es igualment present en forma d’accionistes, per molt que es veti l’actual oposició comunal. Diré error, sense cometes, perquè ells són els màxims responsables de la situació actual del nostre parc temàtic, el seu deute, les seves pèrdues, les instal·lacions que no serveixen per a res, l’excés de personal, etcètera. No es pot deixar a fora un o dos consellers de la minoria d’aquest consell d’administració, ja que ells han de col·laborar per regularitzar la mala situació que van crear i menjar-s’ho tot amb patates si convé. No val que ara diguin que no reben informació quan la tenen de totes maneres i es desvinculin així del seu nefast passat, quedant al marge de les conseqüències del que ells van crear i rentant-se’n les mans. Penso que deixar-los fora és un gran favor que els fan i que a la llarga pot fer oblidar a tothom qui són els veritables responsables de la situació en què es troba el comú de Sant Julià, que per no tenir no té ni per pagar enllumenat de Nadal. No es tracta de cap qüestió de venjança perquè UL no permetés l’accés a les dades de Naturlandia quan tenia la paella pel mànec. Es tracta que assumeixin la seva culpabilitat. Només em mancava llegir que demanin explicacions sobre despeses que ells mateixos han compromès. La memòria selectiva o l’amnèsia temporal d’UL em fa cada cop més ràbia, no pas odi, com pot pensar algú.