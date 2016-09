Vénen eleccions a tot arreu

La inestabilitat del món actual ens obliga a un esforç continuatde reflexió i d’adaptació



Ja caminem de valent cap a l’últim tram de l’any 2016. Així ens apropem a les consultes electorals, que es duran a terme a diferents països del nostre entorn, amb uns resultats que de ben segur tindran també els seus efectes, encara que siguin remots, al nostre petit territori. Començant per les més properes en el calendari, però les més allunyades geogràficament, d’aquí a unes poques setmanes, Estats Units haurà d’elegir el successor de Barack Obama, triant entre la continuació de la política actual i el trencament personificat per Trump. Fa encara poc l’escrutini semblava cantat, però els últims esdeveniments, reflectits en els sondejos, deixen entreveure una eventual sorpresa. L’arribada al poder del magnat immobiliari, si mai ocorregués, afectaria de ple la política americana, en particular la seva política exterior, amb unes repercussions que avui dia costa valorar. Més a prop, el nostre veí del sud es podria dirigir cap a una inèdita tercera volta. Ara bé, aquest nou vot no portaria a la constitució d’un govern estable, si, tal com ho auguren les enquestes, el resultat de les precedents consultes es repeteix. Per tant, més inestabilitat i interrogants de cara al futur. Passat el 2016, tocaran unes altres eleccions, tant a França com a Alemanya. Avui dia, si ens fiem dels comentaristes, els seus respectius resultats apareixen també cantats. La popularitat, o més ben dit, la manca de popularitat del president i de la cancellera obre el pas als seus contrincants, tot i que no hem d’oblidar que en política res no està segur fins a l’últim moment, quan l’elector diposita la seva butlleta a l’urna. Els dubtes que legítimament poden tenir sobre el resultat d’aquestes diferents consultes democràtiques caracteritzen la inestabilitat del món actual, al qual, ens agradi o no, ens hem d’adaptar des de les nostres Valls. No podem quedar indiferents al nostre entorn, que influeix de ple en el nostre futur. Certament, no tenim ni veu ni vot en aquestes eleccions, però tampoc ens les podem mirar com uns espectadors totalment passius. Ens hem d’anticipar i analitzar les eventuals repercussions que ens podrien afectar, encara que siguin força indirectes.