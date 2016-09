No faciliten la tasca

Actualitzada 14/09/2016 a les 07:32

El mes de juliol és un mes complicat per als comptables, ja que ens cau tot de cop: els tancaments, el dipòsit de comptes, uns quants IRPF, l’impost de societats i l’IGI. Aquest últim tan sols ens deixa uns escassos quinze dies per fer les declaracions ja que no comencem a rebre les factures del mes de juny fins a pràcticament la meitat de juliol. A alguns, fins i tot ens demanen ja els tancaments de federacions, clubs, associacions... amb l’amenaça de no pagar les subvencions si no ho fem així.

Amb tot això, al departament de Tributs i Fronteres i a tràmits (Registre de societats i dipòsit de comptes) continuen fent jornada intensiva, tancant a dos quarts de tres. Deixant de banda que molts cops et pots trobar amb tan sols una o dues persones atenent el públic. No ens faciliten gens la tasca. Penso que aquest mes de juliol haurien de treballar tota la jornada i amb més efectius. No val a dir que amb la signatura electrònica és més fàcil. Aquesta signatura no la té gairebé ningú, a més és personal i intransferible, amb el que els comptables no la podem utilitzar, sinó que ha de ser el propi contribuent el que ha de formular la signatura. I a sobre no és gratis. Tot plegat i sumat als problemes que ens ha donat el programa de l’oficina virtual de l’administració tributària ens ha dut a tots a un mes de juliol complicat i estressant. Espero que a Govern revisin la situació i el proper any ens concedeixin a tots un mes de juliol més tranquil. Ja sé que no ens donaran mai més marge per efectuar les declaracions i el dipòsit de comptes, però almenys ens podrien facilitar una mica la feina.