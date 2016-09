Diversió i adrenalina però amb seguretat

M’agradaria sentir la veu dels responsables del parc per tenir algunes respostes a les reflexions

Me’n guardaré prou d’asse­nyalar culpables. No sóc experta en res i menys en temes tècnics com pot ser avaluar la seguretat d’una atracció. Però suposo que com molts altres ciutadans, quan llegeixo que algú ha tingut un accident en un giny d’aquestes característiques se m’encenen tots els llums d’alarma. He estat a Naturlandia. He pujat al Tobotronc i a l’Airtrekk, tot i que no he baixat per la tirolina. No sóc la persona més aventurera del món, però a tots ens agrada una dosi d’adrenalina de tant en tant. Això sí, amb la tranquil·litat de saber que ho fem amb uns mínims de seguretat.

I crec que convindrem tots que al Tobotronc la línia entre les mesures de seguretat garantides pel parc i la dosi de responsabilitat que ha d’aportar l’usuari per evitar accidents potser és massa fina. Què passa si el trineu de davant decideix parar-se a mitja baixada? Les normes de l’atracció diuen que no es pot fer, però un cop posat en marxa, qui ho pot impedir? Què passa si no sóc a temps de frenar quan el veig al davant? De veritat no és possible disposar d’un sistema que freni automàticament els trineus quan no es respecta la distància mínima entre l’un i l’altre? Ja ho sé, diran que precisament la gràcia del Tobotronc és que el control de la velocitat el té l’usuari, però sembla clar que no sempre surt bé això de confiar en el sentit comú de la gent.

En l’últim accident registrat al parc les circumstàncies han estat molt diferents. Sembla que tot va ser per un error humà. Sempre pot passar, ningú és infal·lible. Però això no treu que em pregunti si el sistema de recepció dels usuaris és el més adient. Em crec el ministre Alcobé quan diu que es compleixen els requisits tècnics, que s’han fet les revisions i tot és correcte, però també m’he mirat les fotos del ja famós carro de ferro. Els matalassos de protecció són suficientment alts? No es podria cobrir el cantell que aquesta vegada ha provocat ferides importants a una dona?

Són només preguntes. Potser una bajanada d’algú que no té coneixements tècnics. Però precisament per això també m’agradaria sentir la veu dels responsables del parc. Fa una setmana que guarden silenci. Per què? No és qüestió d’atacar ningú, de culpabilitzar ningú. El parc hi és i l’objectiu és que funcioni bé perquè d’això se’n beneficiarà tot el país. Però per aconseguir-ho cal que sigui segur.