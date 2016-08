Un pàrquing inútil

Actualitzada 30/08/2016 a les 20:20

A Sant Julià de Lòria vàrem tenir un plaer momentani en pensar que per fi es feia quelcom de ben fet per a la parròquia, en descobrir un nou aparcament durant la festa major, a un lloc anomenat Prat Nou, just al costat del Prat Gran. Aleshores era gratuït, però no ens molestava gens que més endavant fos de pagament. Va ser en aquell moment, una bona notícia, més places d’aparcament gratuïtes per la festa i l’anunci d’un nou aparcament en una zona on fa molta falta. Encara que no gaire lluny existeix un altre aparcament, aquest al Prat Gran, que funciona de meravella quan no és, precisament la festa major o no fan algun campionat que altre de motos. Al final, però, tot ha quedat en un aparcament gratuït per als clients de Naturlandia, que està i estarà tot el dia pràcticament buit i totes les nits totalment buit. A això li diuen apropar Naturlandia al poble. Tot plegat per a quatre clients mal comptats. Mentrestant el poble sencer segueix mancat de places d’aparcament, sobretot a la seva part alta, el mal anomenat Bronx. Això no revitalitza en res la parròquia que continua tancant comerços i fent cada cop més pena, sobretot els caps de setmana on tan sols veiem passar els vehicles sense aturar-se. Aviat segurament també ens trauran les zones d’aparcament a l’avinguda Francesc Cairat. De fet, ja havien de fer-ho el passat mes de juny. Ara mateix tenim, doncs, un nou aparcament que no serveix absolutament per a res, però que segurament deu costar un lloguer. I sobretot, encara tenim una zona que podria ser un molt bon aparcament, a l’antic càmping Huguet que ara mateix és un niu de merda i deixalles.

#1 Pau

(31/08/16 08:20)