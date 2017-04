L’executiu creu que a través de l’acord d’associació hi ha una opció que la banca andorrana tingui com a protectora, controladora i fons de liquiditat la institució europea

Govern està estudiant les opcions per aconseguir que el Banc Central Europeu (BCE) es converteixi en l’anomenat prestador d’última instància del sistema financer andorrà. Aquesta consideració consisteix que l’organisme tindria missions de control coordinades amb l’INAF i al mateix temps seria l’encarregat de dotar de liquiditat si es produís una crisi bancària. La necessitat d’un prestador d’última instància es considera com un dels elements clau per millorar la plaça financera i donar-li estabilitat. Ni l’INAF ni possiblement tampoc l’Estat tenen disponibilitat de recursos per assumir aquest paper. Aquest va ser un dels temes que es van tractar ahir durant la