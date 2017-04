El Consell d'Europa destaca la la nova llei de competències

L’ens comunitari espera que l’executiu i els comuns arribin a un acord

El Consell d’Europa va destacar com a “molt positiva” l’estada per avaluar la democràcia local durant dos dies al Principat. Fonts de l’ens comunitari van explicar que esperen que l’executiu i els comuns arribin a un acord per “augmentar les dotacions dels ens locals”. El Govern va exposar ahir, davant de la delegació del Congrés de poders locals i regionals de l’organisme, l’abast que tindrà la reforma de les competències i de les transferències als comuns. El cap de l’executiu, Toni Martí, els va dir que es pretén aprovar la llei amb el màxim consens.

