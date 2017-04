Destaca que “és un gran europeista” i assenyala que el futur del país depèn de l’acord amb la UE

El cap de Govern, Toni Martí, va deixar entreveure ahir que la victòria d’Emmanuel Macron a les eleccions presidencials franceses seria millor per al futur d’Andorra tot i refermar que el Principat defensarà la realitat del país guanyi qui guanyi. El líder de l’executiu va dir que “és evident” que els dos candidats tenen “plantejaments molt diferents” sobre la UE i que el Principat ha apostat per l’obertura. “A Andorra també hi ha gent que creu en un possible progrés de l’economia tancant-se, però jo penso que res creix i res s’ha fet sense obrir-se”, va dir.

En aquest sentit, va