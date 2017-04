L'inculpat reitera que ni BPA ni la família Cierco no han estat mai accionistes de l’esmentada societat i que era la direcció general del banc qui ostentava el control de Lan

Ramon Cierco es desvincula de 'Landstreet' a través d'una declaració escrita Ramon Cierco a la sortida de la declaració a la Batllia l'agost passat Xavier Pujol

Actualitzada 25/04/2017 a les 13:48

L’accionista majoritari de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la nacionalització del banc Ramon Cierco ha prestat declaració aquest matí davant la batlle Canòlic Mingorance en relació al denominat ‘cas Landstreet’. Com ja ho va fer anteriorment Higini Cierco, la declaració s’ha dut a terme per escrit. En el document lliurat a la instructora de la causa es reiteren els arguments ja esmentats fins ara -com per exemple que ni BPA ni la família Cierco no han estat mai accionistes de l’esmentada societat o que era la direcció general del banc qui ostentava el control de Landstreet i els pagaments que aquesta pogués fer- i fa una remissió a un escrit presentat fa pocs dies en què es deixa crlar que l’òrgan suprem de l’entitat bancària era el consell d’administració.



En efecte, Ramon Cierco havia estat inicialment citat a declarar en qualitat de testimoni i, finalment, ho ha hagut de fer com a inculpat arran del contingut de les manifestacions fetes fa uns dies per un altre testimoni interrogat per la batlle. La declaració escrita presentada per Ramon Cierco aquest matí recorda que a finals del 2006 o principi del 2007 la direcció general de BPA va exposar la voluntat d’adquirir o constituir una societat per poder gestionar actius i fons, i que la societat que finalment seria Landstreet va signar un contracte d’assessorament de carteres amb BPA i BPA Fons en virtut del qual l’esmentada societat va gestionar el fons Dolphin Equities. L’aprovació i acord de signatura d’aquell contracte va ser adoptat en una reunió del consell d’administració de BPA celebrada el 27 de juny de 2007,

tal i com recull el document al qual es remet la declaració de l’accionista del banc intervingut.



La representació lletrada dels germans Higini i Ramon Cierco va presentar la setmana passada a la Batllia un escrit d’al·legacions amb l’objectiu d’aclarir les imprecisions i incerteses que han fet canviar la condició de testimoni de Ramon Cierco a inculpat. En l’esmentat document, al qual es remet la declaració escrita feta aquest matí per Cierco, es deixa clar que ni en virtut de les teories generals del dret mercantil i la doctrina ni per imperatiu legal, una comissió executiva no pot estar per sobre d’un consell d’administració, i que el comitè executiu només podia actuar dins el límits del mandat i els poders delegats, justament, pel consell d’administració, que en cap cas incloïa la possibilitat de signar un contracte com el que es va firmar amb Landstreet.