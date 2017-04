Els advocats han iniciat els tràmits davant de la justícia espanyola per fer fora el grup neonazi

L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) ja ha activat els seus representants legals a Espanya perquè entrin una demanda als tribunals acusant de l’ocupació il·legal de l’edifici de Banco Madrid situat a la placeta Margaret Thatcher (enfront de la plaça de Colom). Fins a l’entrada en vigor del Codi Penal espanyol del 1995 no hi havia cap procediment específic al qual recórrer en cas d’ocupació. Amb la reforma d’aquest text es va agilitzar el procés i es permet recórrer a la via penal. L’article 245.2, vigent a partir de llavors, tipifica aquest tipus de situacions com a delicte i