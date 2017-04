David Baró ha destacat que han pogut explicar el pes que tenen al país els poders locals i que, per tant, espera que la valoració que en facin des del Consell d’Europa sigui positiva

Marsol fa arribar el seu "neguit" sobre la capitalitat al Congrés dels Poders Locals del Consell d'Europa Els cònsols d'Andorra la vella, Conxita Marsol i Marc Pons amb Gaye Doganoglu, Zdenek Broz i Tania Groppi, representants de la Comissió de Seguiment de la Carta Europea de l'Autonomia Local del Congrés dels Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa i membre del grup d'experts independents sobre la Carta Europea de l'Autonomia Local i del secretariat del congrés.

Una delegació del Congrés dels Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa visita entre avui i demà el Principat per avaluar la democràcia local amb relació a les disposicions de la Carta Europea de l’Autonomia Local que Andorra va ratificar el 2011. Aquest dimarts ja han mantingut trobades amb el president de la delegació andorrana i titular del Congrés dels Poders Locals, David Baró, la titular del Congrés dels Poders Regionals, Trini Marín, i els corresponents suplents, Gemma Riba i Josep Miquel Vila, a més del secretari de la delegació, Isaac Pérez; i amb els cònsols d’Andorra la Vella, Conxita Marsol i Marc Pons. Durant la trobada a la capital, Marsol els ha transmès "els neguits" perquè es reconegui la capitalitat i els serveis que presta Andorra la Vella.



La cònsol major d’Andorra la Vella ha posat en relleu que han estat els membres de la pròpia delegació els que s’han mostrat interessats per aquesta qüestió ja que és "recurrent" a molts països i, per tant "no és estrany" per a aquesta delegació. Marsol, que ha qualificat la trobada com de "positiva", ha afegit que els han exposat no només que Andorra la Vella és el "centre administratiu" sinó tots els serveis que es presten des de la capital i la gent que s’hi acull cada dia. Per aquest motiu, creu que això ha de ser reconegut amb una compensació econòmica i ha afegit que malgrat la Carta Europea "no ho especifica" sí que s’han fet recomanacions "sobre el reconeixement de les capitalitats" i, per tant, espera que d’aquesta trobada també se’n pugui derivar una en aquest sentit.



Marsol ha destacat la "casualitat" que quan Andorra la Vella comença a "reivindicar" aquesta qüestió es produeixi aquesta visita en el marc de la qual Marsol els ha comentat que no hi ha cap llei per a la compensació.



De la seva banda, David Baró ha destacat que han pogut explicar el pes que tenen al país els poders locals i que, per tant, espera que la valoració que en facin des del Consell d’Europa sigui positiva. En aquest sentit, ha posat en relleu que a Andorra els poders locals tenen unes competències reconegudes, amb una dotació per desenvolupar-les, i que fins i tot poden impulsar lleis. A més a més, els han posat en relleu la "coordinació" i la "proximitat" entre les institucions i que s’intenta al màxim el "consens". Precisament per aquestes qüestions considera que els avaluadors tindran en compte aquests aspectes a l’hora de fer el seu informe, en contraposició amb el que passa a d’altres països. També ha recordat que és la primera visita que fa al país una comissió de monitoratge i que sembla que els "ha interessat molt".