Les pensions de solidaritat per a la gent gran es dupliquen en vuit anys

L’any passat la van rebre 754 persones i al 2009 se’n beneficiaven 364

El nombre de beneficiaris de les pensions de solidaritat, tant per a la gent gran com per a les persones amb discapacitat, s’ha incrementat de manera significativa els darrers anys. Així consta en la memòria d’activitats de l’any passat de l’àrea de Promoció de l’Autonomia Personal que ahir van presentar el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, i la cap d’aquesta àrea, Mercè Pascual.

Respecte a les pensions de solidaritat per a la gent gran, a final de l’any passat 754 persones eren beneficiàries d’aquesta ajuda que garanteix el salari mínim i es cotitza a la Seguretat Social. El 2016 es van