Andbank nomena José Manuel Araluce nou conseller del grup

Araluce presidirà la comissió d’ètica i compliment normatiu del banc

Actualitzada 25/04/2017 a les 11:49

El Grup Andbank ha nomenat José Manuel Araluce com a nou Conseller Independent del grup. Araluce presidirà la Comissió d’Ètica i Compliment. Amb aquesta incorporació, Andbank informa que pretén continuar reforçant el seu compromís amb la incorporació de talent i de professionals de primer nivell. Seguint amb la mateixa línia d’acció, a començament d’any Antonio Castro es va incorporar com a Director General Adjunt de Serveis Corporatius.



José Manuel Araluce és llicenciat en Dret i Administració d’Empreses per la Universidad Pontificia Comillas – ICADE (ICADE E-3). Ha desenvolupat la seva trajectòria professional al Grupo Santander, del qual va ser director global de compliment. Prèviament va ser director de planificació estratègica de la divisió de banca majorista global y managing director a la divisió de Corporate Finance de Santander Investment, on va desenvolupar activitats de banca d’inversió i de mercat de capitals. També ha estat membre dels equips encarregats de dur a terme importants operacions corporatives transfrontereres, com ara les adquisicions d’Abbey National (Regne Unit, 2004), ABN-Amro (Holanda, 2007) i Sovereign Bank (Estats Units, 2009). Amb una dilatada experiència en el sector bancari, actualment exerceix com a consultor independent especialitzat en compliment normatiu, govern corporatiu i risc reputacional.





