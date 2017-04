L’immoble, al centre de Madrid, es troba en espera de ser venut per l’AREB

El grup ultradretà okupa Hogar Social va comunicar ahir a través de les xarxes socials que ha pres possessió de l’edifici de Banco Madrid, situat a la placeta Margaret Thatcher (al costat de la plaça de Colom), de la capital espanyola. L’ocupació va tenir lloc el 15 d’abril, però no es va fer pública fins ahir amb un vídeo publicat al Facebook d’aquest col·lectiu. L’edifici ha passat a estar presidit per una bandera d’Espanya i una d’Hogar Social. Es desconeix quantes persones estan a dins perquè l’acció no havia estat detectada fins que no ha estat comunicada pel grup, tot