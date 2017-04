Representants de la política, de l’economia i del món sindical andorrans apunten qui és l’aspirant als comicis gals que més beneficiaria el país

Si dels representants polítics, laborals o sindicals d’Andorra depengués l’elecció del candidat vencedor a la República francesa, el gran triomfador seria el socioliberal Emmanuel Macron, encara que també és cert que molts no volen emetre una valoració explícita sobre una decisió que ha de prendre el poble francès. L’excap de Govern Òscar Ribas veu Macron com un home moderat, allunyat dels extrems, i amb suficient capacitat de diàleg i joventut per inspirar confiança: “És un candidat nou que s’allunya de l’eix esquerra-dreta tradicional i què té una manera de fer política diferent.” Ribas, a més, no creu que rebre una