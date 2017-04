El cònsol espanyol, Josep Maria Bosch, deixa Andorra per l'ambaixada de Jamaica

El cònsol espanyol a Andorra, Josep Maria Bosch Bessa, ha estat nomenat pel ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació espanyol, Alfonso Dastis Quecedo, com a nou ambaixador de l’Estat veí del sud a Jamaica, segons ha publicat el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Bosch va assumir el càr­rec de cònsol el mes de maig passat en substitució d’Antonio Bellver Manrique i no haurà a estat ni un any en aquest càrrec. El seu predecessor es va jubilar l’abril de l’any passat i ocupava el lloc de cònsol espanyol a Andorra des de juny del 2012.

Bosch, originari de Lleida, on va