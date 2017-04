Els monitors d'esquí defensen poder exercir com a autònoms

Denuncien les traves de les estacions per treballar per compte propi

Els monitors d’esquí demanen que no se’ls posi traves a l’hora de treballar com a autònoms. Els titulats reivindiquen que es compleixi la legislació vigent i reivindiquen l’opció de poder impartir classes per compte propi sense dependre de les escoles o de les estacions d’esquí. Aquest és un dels quinze punts que es van tractar ahir a l’assemblea general ordinària de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) al centre de la Llacuna de la capital.

Els monitors denuncien les traves que posen les estacions d’esquí a l’hora de muntar la seva pròpia escola. Malgrat que la llei actual els permetria treballar