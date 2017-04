Retrets del PS al Govern pel rebuig al text de llibertat sindical

DA i Ld'A rebutgen la proposa socialdemòcrata argumentant que la reforma ha d'anar més enllà de la part sindical

Actualitzada 20/04/2017 a les 19:00

La presa en consideració de la proposició de llei qualificada de llibertat sindical propasada pel Partit Socialdemòcrata (PS) ha estat rebutjada amb els vots en contra de Demòcrates per Andorra (DA) i Liberals d'Andorra (Ld'A). Des del PS han lamentat que es tiri "a la bassa" aquesta proposta i que tant des de DA com des del Govern no es tinguin en compte els treballadors. La consellera socialdemòcrata Rosa Gili ha destacat el fet que, si més no, aquesta proposició hagi servit per "activar" un debat sobre el dret sindical que fa sis anys que els demòcrates tenen pendent. Tant des de l'executiu com des de Demòcrates per Andorra han posat en relleu que aquesta qüestió dels drets sindicals ha de ser revisat, ja que la llei vigent ha de ser adaptada, però també han destacat que s'està treballant en les proposicions de lleis laborals que van més enllà d'aquesta qüestió sindical, perquè també contempla la part patronal i el codi de Relacions Laborals.



El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha posat en relleu que el criteri del Govern no és favorable, tot i que es comparteix que cal una "reformulació" de la llei vigent. S'ha mostrat especialment crític amb la representativitat sindical i el finançament públic previst en el text socialdemòcrata, ja que creu que el redactat cau en una certa laxitud que podria tenir "efectes adversos".



Gili ha retret a la majoria que no s'hagi volgut entrar en el fons i que no hi hagi hagut debat, ja que creu que el text hauria pogut ser esmenat. I pel que fa a una reforma de les lleis laborals més extensa, creu que la proposició que ells han plantejat no s'hi contradiu ja que, d'aquesta manera, es podria tenir un interlocutor vàlid i amb mitjans i ha lamentat, en aquest sentit, que per al Govern i la majoria aquest tema dels drets sindicals els siguin "indigestos".



Espot li ha respost que ha estat el PS el que no ha volgut entrar en el fons del debat i que s'hagin quedat en el "debat d'etiquetes", i ha destacat que el text proposat no suposava una millora dels drets dels treballadors i que només potenciava "el corporativisme sindical".



Des de DA s'ha convidat els consellers del PS a treballar en les tres proposicions que han plantejat per "enriquir els textos" presentats. Des de Liberals d'Andorra també s'ha coincidit en la necessitat de millorar la regulació laboral, però amb "un exercici de més llarg abast", segons Ferran Costa. Tant el conseller de Socialdemocràcia i Progrés Víctor Naudi com la consellera Sílvia Bonet han donat suport a aquesta proposició del PS amb l'argument que cal una reforma de la normativa laboral.