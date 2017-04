Actualitzada 19/04/2017 a les 06:46

El Govern va aprovar ahir contribuir amb 15.000 euros per lluitar contra la fam al Iemen, on es calcula que fins a un 65% de la població es troba en una situació d’inseguretat alimentària. L’ajuda es va canalitzar a través de l’oficina de l’ONU per a la coordinació d’afers humanitaris.