La policia sanciona 3.987 conductors durant la campanya de seguretat viària

La majoria de multes, 3.955, van ser per excés de velocitat

Actualitzada 18/04/2017 a les 18:22

La policia ha sancionat un total de 3.987 conductors durant la campanya temàtica de seguretat viària que ha dut a terme entre el 27 de gener a les 7 hores i el 9 d'abril a les 19 hores. Gairebé la totalitat de les multes, concretament 3.955, han estat per circular excedint la velocitat màxima permesa.



D'altra banda s'han imposat 11 sancions per no respectar la indicació d'un semàfor, 9 per no respectar algun dels senyals prohibitius i 8 per no respectar la senyalització horitzontal de la calçada. A més, pel què fa a conducció temerària, no cedir el pas en una intersecció als vehicles que tenen preferència i no respectar alguns dels senyals d'obligació, el cos d'ordre ha imposat una multa en cada cas.



La campanya tenia com a objectiu sensibilitzar i corregir el comportament imprudent de certs conductors en carreteres interurbanes i secundàries situades a l'extraradi de les diferents parròquies, a fi de reduir la sinistralitat. Així, durant la campanya s'ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció.