El Govern col·labora contra la crisi humanitària que provoca que un 65% de la població del país estigui en situació d'inseguretat alimentària

Actualitzada 18/04/2017 a les 13:49

El Govern ha aprovat una contribució de 15.000 euros a favor de l'Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació dels Afers Humanitaris (OCHA) per lluitar contra la inseguretat alimentària al Iemen, una greu crisi humanitària que empitjora setmana rere setmana i que està mobilitzant tota la comunitat internacional.



Al Iemen, el 65% de la població està en una situació d'inseguretat alimentària segons els darrers informes de les Nacions Unides. D'aquests, més de 10 milions de persones requereixen una assistència alimentària urgent i immediata. Mig milió d'infants es troben en situació de malnutrició severa i la magnitud de la crisi continua creixent. El fracàs polític per trobar una solució al conflicte del Iemen, sumat a la situació d'inseguretat econòmica del país agreuja encara més la situació.



Amb l'objectiu de trobar els 2,1 milions de dòlars necessaris per fer front a aquesta situació, els ministres d'afers exteriors de Suècia i de Suïssa s'han unit a les Nacions Unides en l'organització d'una conferència internacional d'anunci de contribucions, a la qual Andorra també participarà.