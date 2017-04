Cues de més de vuit quilòmetres per entrar al país

Actualitzada 16/04/2017 a les 06:50

Redacció Andorra la Vella

El d’ahir va ser un dia complicat per entrar i sortir del país amb cotxe. Al matí, l’Agència de Mobilitat va registrar cues de més de vuit quilòmetres a l’N-145 en direcció a Andorra. Les retencions van començar a les 11 del matí i es van allargar durant una hora. També a partir de les 11.40 hores l’elevat volum de trànsit va comportar problemes per circular per l’interior del país. Així, durant més de dues hores es van registrar dos quilòmetres de cua (entre la frontera i fins a l’altura del Sant Eloi). A partir del migdia, però, la situació es va normalitzar i el trànsit va ser fluid, fins que a la tarda, coincidint amb l’hora en què moltes persones que tan sols havien vingut a passar el dia tornaven cap a casa, va tornar la congestió. Així, des d’un quart i cinc de sis de la tarda es van acumular dos quilòmetres de retencions per abandonar el país. Una cua que va durar fins passades les nou de la nit. A partir de llavors, de mica en mica, el col·lapse es va anar reduint i cap a dos quarts de deu, des de Mobilitat es va informar que ja no quedaven retencions.