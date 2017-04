Bastide remarca que no es pot interpretar que Andorra no importa a França pel tancament perquè l’ambaixada es queda i confia que el nou govern compleixi les millores de l’RN-20

Arrelat des de fa 34 anys al país, es mostra a l’expectativa dels canvis que provocarà el tancament del consolat, que considera definitiu, i destaca que fins que no hi hagi nou president de la República no es pot assegurar si funcionarà parcialment, segons exposa a COPE Andorra-AD Ràdio.



La comunitat francesa ha perdut residents els últims anys.

Tenim menys gent, érem 4.000-5.000 i ara uns 3.000. La gent ve poc i no és un problema perquè a tot arreu les coses canvien i potser que sigui per aquest tema que ens han apagat el consolat. No és parlar de rendibilitat, però