Gili pregunta pel reglament sobre l'ús d'amiant

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili ha tramitat una pregunta que el Govern haurà de respondre de forma escrita sobre la situació d’elaboració del reglament que ha de servir per regular els riscos laborals conseqüència de la presència d’amiant. La consellera va lamentar que aquesta normativa no estigui encara publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, malgrat que el 2015 des de l’executiu s’avancés la voluntat de tenir-la enllestida al llarg del primer semestre de l’any passat. Gili va remarcar el fet que aquest text és molt important per protegir la salut dels treballadors d’aquells sectors de l’economia que poden haver de tenir contacte amb aquest material, altament nociu.

En aquest sentit, Gili ha preguntat, d’una banda, “per quines raons aquest reglament encara no s’ha aprovat i publicat” i per l’altra, demana al Govern “quan ho pensen tenir enllestit”.

La consellera socialdemòcrata va explicar que “fem aquestes preguntes perquè no entenem per què aquest reglament no s’ha fet fins ara”. Va remarcar que “agafant les paraules de la ministra”, aquesta normativa “havia d’estar feta fa gairebé un any” i va advertir que “és un tema important de salut, ja que pot afectar els treballadors de la construcció”.

