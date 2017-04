Calvó destaca la "qualitat" dins el "procés de millora continuada" de la raça bruna

La cabana bovina andorrana de raça bruna la conformen unes 1.200 mares, 900 vedells l'any i entre 50 i 60 toros en actiu a les explotacions.

La ministra Calvó ha visitat aquest dijous la Fira Concurs de mascles de raça bruna, on ha valorat la "qualitat" dels bovins del país i on ha constatat "l'interès dels ramaders de seguir apostant per comprar toros i millorar la raça". El director d'Agricultura, Landry Riba, ha coincidit amb la ministra a l'hora de valorar de manera "positiva" l'esdeveniment, "per la qualitat dels exemplars que s'han presentat a concurs i perquè arriben animals que s'havien subhastat en edicions anteriors, i això vol dir que tenen un recorregut perquè funcionen".



Enguany es presentaven set exemplars a concurs, dos menys que l'edició anterior, i es subhastaven cinc anolls, un més que l'any passat. Pel més car, que sortia amb un preu de 2.000 euros, s'han pagat 3.150 euros. La resta han oscil·lat entre els 2.300 i els 2.550 euros.



Calvó, que va participar en el comitè de selecció dels animals, ha apuntat algunes de les millores que es volen assolir, com per exemple ampliar i detallar la genealogia dels animals, o puntejar les mares de cria, per tenir cada cop més dades i que permetin millorar la raça.



Des del departament apunten que la raça bruna està en fase d'estabilitat: "difícilment pot créixer en nombre d'exemplars, per això ara anem a guanyar qualitat perquè ja no podem guanyar gaire més en quantitat". La millora racial passa, entre d'altres, perquè els animals tinguin les potes amb les millors condicions per a la muntanya. I de la part administrativa, per intentar identificar el pare i la mare i fins i tot els ascendents de l'exemplar, per obtenir informació útil.



