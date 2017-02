Ski Andorra donava passis de franc a través de Fadea però ara només són per a qui competeix

“Aquesta temporada han decidit donar forfets només a qui competeix, però per als discapacitats només ficar-se els esquís ja es competir”, es queixa Marc Codina, que ha decidit fer públic el seu malestar per una situació que considera injusta. Ell, des de fa anys, es beneficiava d’un dels forfets que Ski Andorra donava a la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (Fadea) però enguany les condicions han canviat. La gratuïtat es manté només per als esportistes discapacitats que competeixen. Per a la resta de persones amb diversitat funcional l’avantatge que dona Ski Andorra, tal com va explicar la directora, Montse Guerrero, és