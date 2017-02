El calendari del 2017 fixa que hi haurà 117 dies de tancament total

Naturlandia ja ha preparat el calendari d’obertures i tancaments per a tot l’any, segons van explicar fonts del parc, i s’ha establert que hi haurà 117 dies de tancament total. A efectes pràctics significa que un terç de l’any les instal·lacions estaran tancades. Les mateixes fonts van informar que aquest volum correspon a la major part dels mesos de maig i novembre, a la meitat d’abril i a tots els dimarts i dimecres de la resta de mesos (excepte la part de temporada molt alta a l’estiu). Per tant, el parc estarà obert 248 dies l’any, però aquesta xifra s’ha