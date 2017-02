La Batllia defensa que cal una llei que ajudi a perseguir els ciberdelictes

El primer congrés de ciberseguretat es va iniciar ahir per promoure l’intercanvi de coneixement

El Principat va donar ahir el tret de sortida al primer congrés de ciberseguretat, un esdeveniment que s’allargarà fins demà i que pretén promoure l’intercanvi de coneixement a través de conferències i taules rodones dirigides per experts. La batlle Azahara Cascales va participar en una d’elles i va aprofitar per dir que el país necessita una llei que reguli el sistema de telecomunicacions. “Si no disposem d’una normativa reguladora és més difícil perseguir el cibercrim. És una assignatura pendent que tenim.”

La batlle també va assenyalar que es triga molt temps a obtenir proves i que hi ha molt poques investigacions