La justícia espera l'evolució de Ramírez per determinar els delictes de l'agressor

El Tribunal Superior d’Aragó argumenta que l’ultrafondista no està en disposició de declarar

El jutjat d’instrucció número 1 d’Ejea de los Caballeros continua en espera de l’evolució clínica de l’atleta Iván Ramírez per poder determinar quins delictes se li imputaran a Iván K., el presumpte agressor de l’ultrafondista, que actualment es troba en presó preventiva, i sense possibilitat de pagar una fiança després de prendre-li declaració. Durant la investigació el jutjat va constatar l’existència d’indicis més que suficients per determinar la possible responsabilitat.

El jutjat sol·licita de manera periòdica informes mèdics per conèixer l’evolució de les lesions patides per l’atleta. Fins al moment, els resultats continuen indicant que Ramírez no es troba en disposició