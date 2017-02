La batlle Mingorance plantejava dos mesos d’arrest nocturn condicional i una indemnització simbòlica d’un euro per enviar missatges a Martí i Saboya

La batlle Canòlic Mingorance va jutjar ahir per ordenança penal la dona d’Higini Cierco, Carmen Martínez, encausada pels Whats­App que va enviar l’any passat al cap de Govern, Toni Martí, i al ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya. L’esposa d’un dels màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra (BPA) es va oposar a la pena proposada per Mingorance per tancar el cas i ara la causa torna al camí ordinari de finalitzar la instrucció i acabar en un hipotètic judici. Això podria provocar que Martí i Saboya haguessin de comparèixer a la seu de la Justícia per prestar declaració.

La batlle, després de

