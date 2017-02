La grip afecta 80 persones més la darrera setmana i els casos s'eleven fins als 605

Actualitzada 01/02/2017 a les 06:46

Redacció Andorra la Vella

La incidència de la grip continua sent elevada, segons el registre que facilita el ministeri de Salut. La darrera setmana es van declarar 80 nous casos que sumats als comptabilitzats des que es va iniciar el període de vigilància de la malaltia –a principis d’octubre– fan un total de 605. Malgrat que el control sobre el virus comença a principis de l’octubre, coincidint amb l’arrencada de la vacunació contra la grip, l’afectació més important té lloc a l’hivern amb la davallada de temperatures. Aquest any l’afectació forta va començar a mitjan de desembre i va ser especialment virulenta la primera setmana de l’any, amb 118 casos. La segona setmana de gener els contagis van baixar lleugerament (105), la tercera el descens va ser més acusat (71) i aquesta última hi ha hagut un lleuger repunt (80).

Les dades recollides pel ministeri de Salut constaten que el grup poblacional que està patint més el virus és el que va d’1 als 9 anys. Entre els la franja d’1 a 4 anys s’han notificat 49 contagis des de l’inici de la vigilància, el que suposa una taxa d’incidència acumulada de 1.752,19 per 100.000 habitants. Entre els 5 i els 9 anys hi ha hagut 55 afectats i la taxa és de 1.339,18. Per sexe, el virus està atacant més les dones (338 casos) que als homes (267).

Quant a la gravetat dels casos, s’han registrat 47 ingressos hospitalaris a conseqüència de complicacions derivades del virus. Pel que fa a la procedència de les notificacions, aquesta setmana una majoria provenien de consultes mèdiques. En canvi, les darreres setmanes de desembre una majoria de pacients van optar per acudir al servei d’urgències. La darrera, 70 enfront dels 34 que van acudir a consulta mèdica.

