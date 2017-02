Els contractistes d'obra es queixen que s’incloguin al pressupost inversions sense concretar perquè les empreses es dimensionen per fer aquestes obres i ara potser no s’executen

El gerent de l'Associació de Contractistes d'Obres (ACODA), Víctor Filloy, destaca la preocupació dels constructors pels dubtes sobre la inversió pública perquè només així es podran mantenir els 2.700 empleats actuals del sector en una entrevista a COPE Andorra-AD Ràdio.



Els contractistes estan preocupats pel volum de feina que hi pugui haver?

Igual que a final del 2016 podíem plantejar que es veia una mica d’estabilitat i que estàvem afrontant el 2017 amb optimisme, ara hi ha novetats polítiques que ens han fet reflexionar una mica i entendre que el 2017 podria no anar tan bé. Estem en l’impasse de veure què

