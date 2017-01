Les set parròquies comptaran amb una minideixalleria mòbil

Actualitzada 25/01/2017 a les 06:42

Redacció Andorra la Vella

Let set parròquies comptaran aquest any amb una minideixalleria mòbil que recolliran fluorescents i bombetes, aerosols, olis vegetals, piles i bateries, radiografies, petits electrodomèstics i tòners i productes d’informàtica. La Comissió de coordinació i desenvolupament del pla nacional de residus va aprovar ahir el projecte de deixalleries en el marc d’una reunió per valorar les accions del 2017 al 2020 presidida per la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó. El projecte, que representa la recta final del pla nacional de residus, contempla vuit minideixalleries i punts d’informació que es repartiran per totes les parròquies. Els comuns s’ocuparan de traslladar els punts als llocs més apartats perquè tothom hi tingui accés.

A més, el projecte s’acompanyarà amb la figura de l’educador ambiental al carrer, que visitarà productors singulars i comerços, i farà porta a porta en edificis i urbanitzacions grans per arribar al màxim de gent possible. Els educadors oferiran informació per afavorir la recollida selectiva, resoldran els dubtes que puguin tenir els ciutadans i repartiran tríptics i material de difusió.

La resta d’accions aprovades per la comissió en la trobada d’ahir –que va comptar amb la participació de representants dels cònsols i de les associacions– contemplen enfortir la participació en la Setmana europea de prevenció de residus, elaborar un programa contra el malbaratament alimentari, fomentar l’autocompostatge als centres escolars, incrementar les recollides selectives dels grans productors, fomentar l’ús de les deixalleries i definir i implantar el model de recollida i gestió de la fracció orgànica.

Paral·lelament, es fomentarà la reutilització i el reciclatge tèxtil, es millorarà la gestió dels VFU, pneumàtics i runa, també s’apostarà per millorar la gestió de dades, i finalment s’estudiarà la possibilitat de calcular la petjada de carboni de la gestió actual de residus.



Màquina d’autocompostatge

D’altra banda, la comissió va fer un balanç de la prova pilot d’autocompostatge, que es va fer el primer semestre del 2016 al Pas de la Casa i el segon semestre a Andorra la Vella. La prova va fer descartar la màquina d’autocompostatge en alçada, de manera que el Govern estudiarà implementar la recollida de matèria orgànica als centres comercials.