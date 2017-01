Les institucions i els residents estan preocupats perquè Andorra cada cop gira més cap a Espanya

“Aquest és un país que es va crear amb el principi de l’equilibri i ningú sap què passarà quan aquest desequilibri hagi desaparegut totalment.” Així resumeix un destacat càrrec públic la sensació que existeix dins de la comunitat francesa respecte al gir que està agafant Andorra. Tant institucions com col·lectius de residents es mostren “molt preocupants” per una tendència que sembla imparable de pèrdua “de pes, de presència, d’influència” i que es va agreujant “fins que al final per simple decantació acabarà per ser testimonial”. Els col·lectius francesos, institucionals i socials, són conscients que hi ha condicionants molt importants que