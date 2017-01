El Pla Nacional de Residus acorda implantar la figura dels educadors ambientals al carrer

Augment de residus al forn i a la deixalleria Deixalles acumulades al centre de tractament de la Comella. Fernando Galindo

24/01/2017

La Comissió de coordinació i desenvolupament del pla nacional de residus s’ha reunit aquest matí per valorar les accions del Pla nacional de residus 2017-2020 i donar prioritat a les que es desenvoluparan durant aquest any. Així, segons ha informat el Govern, en la reunió s’ha aprovat un projecte de minideixalleries mòbils que es situaran a totes les parròquies, i d’educadors al carrer.



Així, durant la trobada s’ha acordat un projecte que contempla vuit deixalleries mòbils i punts d’informació. Aquestes deixalleries es repartiran per totes les parròquies i seran els comuns qui les anirà traslladant per diferents punts, apropant així els punts de recollida a pobles més apartats i a tota la ciutadania. Les deixalleries recolliran fluorescents i bombetes, aerosols, olis vegetals, piles i bateries, radiografies, petits electrodomèstics, i tòners i productes d’informàtica.



A més de facilitar aquestes punts de recollida, s’acompanyarà el projecte d’educadors ambientals al carrer, que visitaran productors singulars, comerços, i faran un porta a porta en edificis i urbanitzacions grans per arribar al màxim de gent possible. Així, els educadors oferiran informació per afavorir la recollida selectiva, resoldran els dubtes que puguin tenir els ciutadans sobre les faccions que s’han de reciclar i com fer-ho, i repartiran tríptics i material de difusió. Amb l'acció es vol aconseguir implicar al màxim la ciutadania i facilitar la tasca de la recollida selectiva.



D’altra banda, les accions del 2017 contemplen enfortir la participació en la Setmana europea de prevenció de residus, elaborar un programa contra el malbaratament alimentari, fomentar l’autocompostatge als centres escolars, promocionar l’ús responsable del paper i la desmaterialització de la informació, prevenir la publicitat no nominal, gestionar el paper als centres escolars, incrementar les recollides selectives dels grans productors, fomentar les recollides selectives i l’ús de les deixalleries i minideixalleries, i definir i implantar el model de recollida i gestió de la fracció orgànica. A més, es fomentarà la reutilització i el reciclatge tèxtil, millorar la gestió dels VFU, pneumàtics i runa, millorar la gestió de dades i estudiar la possibilitat d’optimització de costos i calcular la petjada de carboni de la gestió actual de residus.



En la comissió d’aquest dimarts s’ha aprofitat també per fer un balanç de la prova pilot d’autocompostatge, que es va fer el primer semestre del 2016 al Pas de la Casa i el segon semestre a Andorra la Vella. La prova pilot ha fet descartar la màquina d’autocompostatge en alçada, i en canvi s’ha proposat implementar la recollida de matèria orgànica als centres comercials, i és l’alternativa que s’estudiarà a partir d’ara.



La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha presidit la reunió, que ha comptat amb la participació dels representants dels cònsols, tècnics de la gestió de residus dels comuns, tècnics de Salut, membres de les associacions de defensa del Medi Ambient (APAPMA i ADN) i de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (AGREDA).